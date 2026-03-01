الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض مسيرة إيرانية فوق أبوظبي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي، الأحد، أنها تتعامل مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيّرة، نتيجة اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية، على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، أن الحادث أسفر عن إصابات بسيطة لامرأة وطفلها، إضافة إلى أضرار مادية محدودة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

وأشار إلى أن الأصوات التي سُمعت في الإمارة ناتجة عن عمليات الاعتراض الناجحة، داعيًا الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، مع التأكيد على أنه سيتم نشر أي مستجدات فور ورودها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان نشرته على حسابها على موقع "إكس"، الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقه تجاه الإمارات، حيث تم تدمير 132 صاروخاً، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الإمارات، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ونتيجة التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات، سقطت بعض الشظايا في مناطق متفرقة في الإمارات، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأدانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة رفض الإمارات القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمثل تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وشددت على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وشددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الإمارات واستقرارها، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.