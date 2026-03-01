السيستاني يعزّي بمقتل الخامنئي

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، بياناً نعى فيه قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي الخامنئي، معزياً الشعب الإيراني والأمة الإسلامية بهذا المصاب.

وأشاد السيستاني في بيانه بالمكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الفقيد، مؤكداً على دوره الفريد والمحوري في قيادة نظام الجمهورية الإسلامية طوال السنوات الماضية، والذي وصفه بأنه "واضح للجميع".

كما وجّه السيستاني رسالة للشعب الإيراني، دعاهم فيها إلى التكاتف والحفاظ على وحدتهم الوطنية ورصّ الصفوف.