الحكومة الاتحادية تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على مقتل خامنئي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع الشعب الإيراني في رحيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى علي الحسيني الخامنئي.

وفي بيان رسمي صدر عن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، أعربت الحكومة عن "مزيد من الحزن والأسى" في تعزيتها للشعب الإيراني والأمة الإسلامية، معتبرة ارتقاء السيد الخامنئي "شهادة" توجت مسيرة طويلة في خدمة شعبه والدفاع عن قضايا الأمة.

ووصف البيان الحادثة بأنها "عدوان صارخ وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية"، مشدداً على أن ما جرى يمثل "خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية" التي تنظم العلاقات بين الدول وتضمن أمنها.

وجدد العراق دعوته الجادة والمجتمع الدولي إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لجميع العمليات والأفعال العسكرية".

وحذر البيان من أن استمرار هذه الأعمال يمضي بالمنطقة نحو مستويات غير مسبوقة من العنف وتأجيج الصراع، مما يؤدي بالضرورة إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين.