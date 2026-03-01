رئاسة الجمهورية: الاعتداءات على إيران والعراق تهدد الأمن الإقليمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة الجمهورية بشدة "الاعتداءات التي استهدفت المدن العراقية، والانتهاكات لأجواء العراق"، معتبراً إياها "خرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا لأمن وسيادة البلاد".

كما أعربت رئاسة الجمهورية العراقية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، ما أسمتها بـ "الاعتداءات التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واعتبرته "عملاً مرفوضاً من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان في المنطقة، ويدفع بها نحو منزلقات خطيرة لا تخدم أمن شعوبها ولا استقرارها".

وجددت رئاسة الجمهورية موقف العراق "الثابت في رفض أي انتهاك لسيادة الدول، أو اللجوء إلى القوة خارج إطار القانون الدولي".

وقالت إن "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يُعد مبدأً أساسًا في العلاقات الدولية، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف".

ودعت في بيانها إلى "الوقف الفوري لتلك الاعتداءات، والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، بوصفه الحل الوحيد الذي يضمن الوصول إلى حلول تصون أمن الشعوب واستقرارها، وتجنّب المنطقة مزيداً من التوتر والتداعيات الخطيرة".

وفي ختام بيانها، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية "أن استمرار تلك الاعتداءات سيؤدي إلى انعكاسات إنسانية وأمنية خطيرة"

داعيةً المجتمع الدولي، وبالأخص المنظمات الإقليمية والدولية "إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومنع المزيد من التصعيد، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".