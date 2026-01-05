منظمات غير حكومية تطالب بتسليم مادورو إلى الأرجنتين لملاحقته قضائيا

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعت منظمات غير حكومية الأحد القضاءَ الأرجنتيني إلى طلب تسليم الرئيس الفنزويلي المعتقل في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو إلى بوينوس ايرس كي يُلاحَق فيها بتهم جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لوثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتمكّنت الولايات المتحدةالسبت من القبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع ونقلته إلى أراضيها وأودعته السجن، ويمثل الاثنين في نيويورك أمام القضاء لمواجهة اتهامات عدة، من بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وكان قاضٍ أرجنتيني طالب عام 2024 باعتقال مادورو في إطار تحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية، إذ لدى الأرجنتين "ولاية قضائية عالمية" للنظر في مثل هذه القضايا.

ووجهت منظمات أرجنتينية غير حكومية تمثّل مدّعين فنزويليين مناشدة إلى القضاءَ الأحد "لطلب التسليم الفوري لنيكولاس مادورو موروس" إلى الأرجنتين.

وفي 2023، رفعت منظمتان أخريان هما "مؤسسة جورج وأمل كلوني" و"المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية" دعوى في شأن أفعال الحكومة الفنزويلية أمام القضاء الأرجنتيني على أساس ولايته القضائية العالمية، ثم جمعتا دعوياهما لاحقا.

وقال القضاء الأرجنتيني إن "خطةً منهجيةً للقمع والإخفاء القسري للأشخاص والتعذيب والقتل والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، نُفِّذت على الأقل منذ عام 2014 إلى اليوم"، وأصدر أوامر باعتقال نيكولاس مادورو ووزيره ديوسدادو كابيّو.

وسبق للمحاكم الأرجنتينية أن نظرت في قضايا بموجب ولايتها القضائية العالمية. ففي عام 2021، فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقا يتعلق باتهامات بارتكاب عسكريين بورميين جرائم بحق أقلية الروهينغا.

AFP