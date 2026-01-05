من قبضة "الكوماندوز" إلى منصة القضاء: نيويورك تترقب مثول "مادورو" أمام المحكمة الفيدرالية الاثنين

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم، عن تحديد موعد مثول الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الاثنين، في أول ظهور قضائي له منذ اعتقاله في عملية عسكرية أمريكية خاطفة.

يواجه مادورو، الذي وُصف في مذكرات التوقيف الفيدرالية بـ"الديكتاتور"، سلسلة من التهم الجنائية الخطيرة التي قد تقضي بمستقبله السياسي والشخصي خلف القضبان. وتتضمن لائحة الاتهام المسندة إليه: التآمر لممارسة الإرهاب المرتبط بالمخدرات (Narco-terrorism). والتآمر لاستيراد كميات ضخمة من مخدر الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية. بالاضافة الى جرائم تتعلق بحيازة واستخدام أسلحة ومعدات قتالية في أنشطة غير مشروعة.

تأتي هذه المحاكمة التاريخية كثمرة لعملية "قطع الرأس" العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الأمريكية في قلب العاصمة كاراكاس قبل أيام، وهي العملية التي انتهت باختطاف مادورو من معقله الحصين ونقله إلى الولايات المتحدة دون وقوع إصابات في صفوف القوة المهاجمة، رغم وجود منظومات دفاع جوي روسية وحراسة كوبية مشددة.

تترقب الأوساط السياسية والقانونية العالمية هذه المحاكمة، التي لا تُعد مجرد إجراء قضائي جنائي، بل تمثل تحولاً جذرياً في التوازنات الإقليمية في أمريكا اللاتينية. ويرى مراقبون أن مثول مادورو أمام قاضٍ فيدرالي في نيويورك يبعث برسالة حاسمة حول "النظام العالمي الجديد" الذي تنتهجه واشنطن في ملاحقة خصومها السياسيين المتورطين في جرائم عابرة للحدود.

ومن المتوقع أن تشهد محيط المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامناً مع جلسة الاستماع، في ظل اهتمام إعلامي عالمي واسع بتفاصيل "محاكمة القرن" للزعيم الفنزويلي المخلوع.