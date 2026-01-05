سباق "قصر السلام": 81 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس جمهورية العراق لعام 2026

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية في العراق، كشفت الدوائر الرسمية عن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لعام 2026. وضمت القائمة 81 شخصية تتطلع لشغل المنصب السيادي الأول في البلاد، في مشهد يعكس حراكاً سياسياً مكثفاً وتنوعاً في المشارب والخلفيات المهنية والسياسية.

تميزت قائمة المرشحين هذا العام بتنوع لافت؛ حيث شملت أسماءً من مختلف المكونات العراقية، وضمت عدداً من الشخصيات النسوية البارزة، مما يشير إلى رغبة متزايدة في كسر الهيمنة التقليدية على المناصب السيادية.

كما ضمت القائمة شخصيات من خلفيات متنوعة، من بينهم أكاديميون، وقضاة، وسياسيون سابقون، بالإضافة إلى تمثيل لمختلف أطياف المجتمع العراقي، بما في ذلك المكون المسيحي.

القائمة لم تقتصر على السياسيين فحسب، بل ضمت مهندسين، وأطباء، وقانونيين، مما يعكس رغبة في تقديم رؤى تقنية لإدارة الدولة.

ويتنافس في القائمة مرشحون مستقلون إلى جانب مرشحين مدعومين من كتل سياسية كبرى، بانتظار ما ستسفر عنه تفاهمات "الغرف المغلقة" تحت قبة البرلمان.

وفقاً للسياقات الدستورية، سيتعين على مجلس النواب العراقي عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين هذه الأسماء. ويتطلب الفوز بالمنصب الحصول على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في حال الذهاب إلى جولة ثانية بين أعلى مرشحين صوتاً.

ويرى مراقبون أن كثرة عدد المرشحين تشير إلى حالة من الانفتاح السياسي، لكنها في الوقت نفسه تزيد من تعقيد عملية التوافق داخل البرلمان، مما يضع القوى السياسية أمام اختبار حقيقي لاختيار شخصية قادرة على تمثيل وحدة العراق وصيانة دستوره في المرحلة المقبلة.