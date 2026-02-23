الهند تحث رعاياها على مغادرة إيران فوراً وتصدر تحذيراً أمنياً عاجلاً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت السفارة الهندية في طهران، اليوم الاثنين، تحذيراً أمنياً جديداً، دعت فيه كافة الرعايا الهنود المتواجدين في الأراضي الإيرانية إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل "تطورات الأوضاع" الراهنة التي تشهدها إيران.

ونصحت السفارة في بيانها الرسمي جميع المواطنين الهنود، بمن في ذلك الطلاب، والحجاج، ورجال الأعمال، والسياح، بترتيب مغادرتهم عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية المتوفرة حالياً. ويأتي هذا التوجيه استكمالاً لتحذيرات سابقة كانت قد أصدرتها الحكومة الهندية في مطلع شهر يناير الماضي.

وكررت السفارة الهندية تعليماتها للمواطنين الذين لا يزالون داخل البلاد بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد تماماً عن مناطق التجمعات أو الاحتجاجات والمظاهرات. كما شددت على أهمية متابعة وسائل الإعلام المحلية للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات، والبقاء على اتصال مستمر مع البعثة الدبلوماسية الهندية.

طالب البيان جميع الرعايا الهنود بضرورة التأكد من جاهزية وثائق سفرهم، بما في ذلك جوازات السفر والهويات الشخصية، والاحتفاظ بها في متناول اليد للضرورة. كما حثت السفارة الهنود الذين لم يسجلوا بياناتهم بعد لدى قاعدة بيانات السفارة على القيام بذلك فوراً عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

وفي لفتة تعكس المخاوف من صعوبة التواصل، أشارت السفارة إلى أنه في حال تعذر التسجيل من داخل إيران بسبب اضطرابات في شبكة الإنترنت، يُطلب من أهالي المواطنين المتواجدين في الهند القيام بعملية التسجيل نيابة عن ذويهم.