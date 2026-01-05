ملا بختيار: سأسحب ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية في حال اتّفق الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على مرشّح

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن السياسي الكوردي ملا بختيار، اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، في بيان له عن موقفه بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

مؤكداً استعداده للانسحاب في حال اتفاق الحزبان الرئيسان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) على مرشح، أو طرح نفسه كخيار توافقي.

وأضاف ملا بختيار، الذي رشح نفسه بشكل مستقل لمنصب رئاسة جمهورية العراق في بيانه: إن ترشحي يهدف إلى أن أكون جزءاً من الحل لإنهاء المشكلات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني وأنصار الطرفين، وإذا اتفقا على واحد من المرشحين الذين حددوهم، فسأنسحب."

وختم بيانه قائلاً: إذا لم يتفقوا، فأنا على ثقة بأن الجميع يعلم بأنني أستطيع أن أكون مرشحاً مشتركاً للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وكذلك لمؤيديهم في العراق.

واليوم الاثنين، قدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.

وفقاً للمعلومات، فإن كل من فؤاد حسين ونوزاد هادي هما مرشحا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.

آلية انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان

تمر عملية اختيار رئيس الجمهورية بعدة مراحل دستورية وقانونية داخل مجلس النواب:

1. النصاب القانوني: تُعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس، ويشترط لصحتها حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان (219 نائباً من أصل 329).

2. الجولة الأولى: يفوز المرشح الذي يحصل على ثلثي أصوات عدد أعضاء المجلس (219 صوتاً)، وفقاً للمادة 70 من الدستور.

3. الجولة الثانية: في حال فشل أي مرشح في نيل الأغلبية المذكورة، ينحصر التنافس بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويُعلن فائزاً من يحصل على الأغلبية البسيطة (أعلى الأصوات) في هذه الجولة.

4. أداء القسم: يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية فور إعلان فوزه ليباشر مهامه رسمياً.

يُذكر أن منصب رئيس الجمهورية، الذي يُمنح للمكون الكوردي بموجب العرف السياسي المتبع منذ عام 2003، يمثل سيادة البلاد وحامي الدستور ووحدة الأراضي العراقية، وتبلغ مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

استكمال هيئة رئاسة البرلمان

تأتي هذه التطورات بعد نجاح مجلس النواب في انتخاب هيئة رئاسته للدورة التشريعية السادسة خلال اجتماعاته يومي 29 و30 كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.