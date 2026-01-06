زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الاثنين إنها تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن" منتقدة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وفي أول تصريحات علنية لها منذ منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أطاح الجيش الأميركي بالقوة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، قالت الحائزة جائزة نوبل للسلام إنها تخطط للعودة إلى فنزويلا.

وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" من مكان لم يكشف عنه "أنا أخطط للعودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن" مضيفة أنها تعتقد أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.

وكانت رودريغيز التي أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن، نائبة مادورو.

وقالت ماتشادو إن رودريغيز "مرفوضة" من الشعب الفنزويلي، وإن الناخبين كانوا في صف المعارضة.

وتابعت "في انتخابات حرة ونزيهة، سنفوز بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، ليس لدي أدنى شك في ذلك".

كما تعهدت ماتشادو "تحويل فنزويلا إلى مركز الطاقة في الأميركتين وتفكيك كل هذه الهياكل الإجرامية" التي أضرت بمواطنيها، ووعدت "بإعادة ملايين الفنزويليين الذين أُجبروا على الفرار من بلادنا إلى الوطن".