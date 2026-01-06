الحكومة "المؤقتة" في فنزويلا تبدأ مهامها باعتقالات جماعية للصحفيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأت القيادة المؤقتة الجديدة في فنزويلا، برئاسة ديلسي رودريغيز، أمس باعتقال 14 صحفيًا كانوا يغطون أحداثًا في كاراكاس، من بينها مسيرة مؤيدة لمادورو وحفل أداء اليمين الدستورية للبرلمان.

أُفرج عن جميعهم لاحقًا، باستثناء صحفي أجنبي واحد تم ترحيله. كان أحد عشر منهم يعملون في وسائل إعلام دولية، بينما كان الرابع يعمل في وسيلة إعلام محلية.

أكدت نقابة الصحافة الفنزويلية عمليات الاعتقال.

شعرت وزارة الخارجية الصينية بأنها مضطرة للإعلان عن سلامة جميع الصحفيين الصينيين في فنزويلا، مما يعكس بعضًا من الأجواء السائدة هناك.

الحكومة "المؤقتة" التي يتعاون معها ترامب وروبيو "لإحلال الديمقراطية" في فنزويلا اعتقلت أكثر من اثني عشر صحفيًا لتغطيتهم عملية الانتقال.

المصدر: رويترز