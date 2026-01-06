ماتشادو تُهدي جائزة نوبل لترامب - رمزية مرتبطة بتوقيت دقيق

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- تقول ماريا كورينا ماتشادو إنها أهدت جائزة نوبل للسلام الخاصة بها لدونالد ترامب في اللحظة التي فازت بها؛ ليس بعد العملية، ولا بأثر رجعي، بل في نفس اليوم الذي أُعلن فيه عن الجائزة — 10 أكتوبر — حيث تحدثت مع ترامب مباشرة.

إنها لا تُصور ترامب كمجرد "مُنَفذ" جاء في مرحلة متأخرة، بل كجزء من المسار الأخلاقي الذي أدى إلى هذه النتيجة. تقول إن يوم 3 يناير سيُذكر بأنه "اليوم الذي هزمت فيه العدالة الاستبداد". هذا ليس مجرد إطراء أو مجاملة، بل هي عملية "نقل للشرعية" تجري على قدم وساق.

يذكر أن جوائز نوبل ليست قابلة للتحويل أو الإهداء رسمياً، والجميع يدرك ذلك، بما في ذلك ماتشادو نفسها. لذا حين تقول إنها تريد "منحه" الجائزة أو "مشاركته" إياها، فهي تتحدث بلغة السياسة لا البروتوكول، وبلغة الرموز لا اللوائح.

المصدر: فوكس نيوز، بيانات لجنة نوبل.