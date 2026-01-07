حلب.. قصف مستمر وحصار طبي ينذر بكارثة إنسانية في الأحياء الكوردية

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تشهد أحياء حلب، خصوصًا المناطق السكنية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد الكوردية، أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة استمرار القصف العشوائي والحصار المفروض، وفي ظل هذه الظروف، تعجز فرق الإسعاف والكوادر الطبية عن الوصول إلى الجرحى، ما يزيد من حجم المعاناة ويؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للسكان.

ويشير المشرفون على القطاع الصحي في الأحياء إلى وجود نقص حاد في الأطباء من جميع الاختصاصات، إضافة إلى نقص كبير في المعدات الطبية والأدوية والمواد الحيوية الضرورية لإنقاذ حياة المصابين. رغم رغبة الكثير من الأطباء في تقديم المساعدة، إلا أن القيود الأمنية والحصار تحول دون تمكنهم من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

ويؤكد القائمون على القطاع الصحي على ضرورة تدخل المنظمات الإنسانية والدولية للوفاء بمسؤولياتها في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية بشكل عاجل. كما يطالبون بوقف القصف العشوائي فورًا ورفع الحصار عن الأحياء، والسماح بنقل المصابين إلى المستشفيات خارج المناطق المحاصرة لتلقي العلاج اللازم.

الوضع الحالي يعكس أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة إذا استمر القصف والحصار دون تدخل عاجل.