محافظ حلب يدعو المواطنين لمغادرة الشيخ مقصود والأشرفية و«قسد» تطالب بالبقاء في المنازل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا محافظ حلب عزام الغريب أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الراغبين بالخروج إلى التوجّه للممرات الإنسانية المفتوحة حالياً، وهما

“العوارض” و”شارع الزهور” المعروفان لدى السكان، حيث يستمر فتحهما حتى الساعة الـ 3 من ظهر اليوم.

وقال المحافظ: "حرصاً على سلامتكم، نهيب بالمدنيين المتواجدين في الأحياء المذكورة الابتعاد الفوري عن النقاط العسكرية وأماكن تمركز قسد، مؤكداً أنه تم إبلاغ الأهالي الراغبين بالخروج من تلك المناطق، التوجّه إلى الممرات الإنسانية المفتوحة حالياً".

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري في وقت سابق اليوم، أن كل مواقع قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع.

وخلال بيان، دعا المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد المواطنين إلى "الالتزام بمنازلهم وعدم الانجرار خلف الحرب الخاصة التي يروّج لها الإعلام المعادي".

وأضاف البيان: "نؤكد إن قواتنا - قوى الأمن الداخلي الأسايش - ستواصل حماية أهلنا والتصدي لجميع الهجمات وعلى كافة المحاور".

وتابع: "ندعو شعبنا إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع قوات الأسايش نخاطب الرأي العام العالمي والرأي العام في أجزاء كردستان الأربعة بأن هناك هجوم يستهدف أحياءنا باستخدام مختلف أصناف الأسلحة الثقيلة والقصف، والهدف من الهجوم إخلاء تلك الأحياء من سكانها نؤكد أننا لن نتراجع خطوة إلى الوراء وأن إرادة شعبنا وقواتنا ستنتصر ولن تحقق هذه الهجمات أي نتائج".

وبدأت موجة نزوح من الأحياء الكوردية في حلب، بعد التصعيد الذي هدد به، الجيش السوري.

وقام الدفاع المدني السوري بإجلاء 850 مدنياً معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم.

وأوضح الدفاع المدني السوري أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة التي تتعرض لقصف متبادل بين الفصائل السورية، التابعة للحكومة المؤقتة، وقسد.