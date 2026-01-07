نوري شيخو لـ "كوردستان 24": المجموعات الموالية لدمشق تهدف لارتكاب إبادة جماعية في الشيخ مقصود والأشرفية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح نوري شيخو، الرئيس المشترك لمجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، أن الهجمات التي تشنها المجموعات المسلحة التابعة للحكومة السورية تهدف إلى ارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان المنطقة.

وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24"، وصف شيخو الأوضاع الميدانية في الحيين بأنها "سيئة للغاية ومعقدة"، مشيراً إلى أن المنطقة تتعرض لقصف عنيف وهجمات مستمرة باستخدام الأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح.

وأوضح شيخو أن الهجمات تُشن من ثمانية محاور مختلفة، مؤكداً أن الحصيلة الأولية بلغت 8 قتلى من المدنيين وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف أن الهجمات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، رغم تراجع حدتها نسبياً مقارنة بالساعات الماضية.

يذكر أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يقطنهما غالبية كوردية، ويعانيان منذ فترة من حصار وتوترات أمنية متصاعدة بين القوى المحلية والمجموعات الموالية لدمشق.