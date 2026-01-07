فيدان:نأمل بإيجاد فرصة للتوصل إلى اتفاق ثلاثي في سوريا

منذ 4 ساعات

أربيل ( كوردستان 24 )- أشار وزير الخارجية التركي إلى أن سوريا دولة جارة لنا، وكل ما يحدث هناك له علاقة مباشرة بنا.

وأعلن هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي اليوم الأربعاء، مناقشة عدة قضايا مع أسعد شيباني، وزير الخارجية السوري، موضحا أن تركيا تتابع عن كثب المفاوضات بين إسرائيل وسوريا وأمريكا، مبينا أن أنقرة على تواصل مستمر مع الجانبين السوري والأمريكي حول الأوضاع، مبيناً أن الجانب التركي والسوري بحثا معاً مجموعة من المواضيع ذات الأهمية بالتفصيل.

وفي ذات السياق،قال الوزير التركي فيدان: التقينا في باريس مع توم باراك، وتمت هناك مناقشة حول المفاوضات الثلاثية بين سوريا وإسرائيل وأمريكا.

كما وأضاف وزير الخارجية التركي قائلاً: سوريا دولة جارة لنا، وكل ما يحدث هناك له علاقة مباشرة بنا، ونأمل في إيجاد أرضية جيدة للحوار والتوصل إلى اتفاق يلقى رضا جميع الأطراف ويحقق الاستقرار.