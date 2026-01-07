غالبيتهم من النساء والأطفال.. 61 ضحية في قصف مكثف لقوات دمشق على أحياء حلب الكوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في حلب، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف المكثف الذي تشنه القوات التابعة لحكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مؤكداً وصول عدد الضحايا إلى 61 شخصاً.

وأوضحت قوى الأمن في بيان رسمي، أن القصف أسفر حتى الآن عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 54 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرةً إلى أن غالبية المصابين والقتلى هم من النساء والأطفال.

وبحسب البيان، فإن هذه الخسائر البشرية هي نتيجة استهداف مباشر للأحياء السكنية من قبل المجموعات المسلحة الموالية لحكومة دمشق، والتي استخدمت في هجماتها الدبابات والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة (الدرون).

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد العسكري يتزامن مع فرض حصار خانق على الحيين عبر تطويقهما بالدبابات، واصفاً هذه الممارسات بأنها "استنساخ لأساليب نظام بشار الأسد" في استخدام القوة العسكرية المفرطة واختلاق الذرائع الواهية بهدف إخضاع المناطق وسكانها.