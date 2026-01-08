قسد: الهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية قد تعيد سوريا بأكملها إلى ساحة حرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن استمرار الهجمات على حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين بالكامل من شأنه أن يعيد سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة، مشيرةً إلى عدم تواجدها في الحيين، حيث سُلِّم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي.

وأضافت: "إن إعادة طرح الحجج الباطلة لا يهدف إلا إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على الأحياء السكنية الآمنة".

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2025، بياناً إلى الرأي العام، حول الهجمات على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب، وحذّرت من أن "استمرار هذا العدوان سيقود إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على الحيين أو على مدينة حلب، بل من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة".

وجاء في نص البيان ما يلي:

"تؤكد القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية محاصران بالكامل من قبل فصائل حكومة دمشق ومنذ أكثر من ستة أشهر، ولا يشكّلان بأي حال من الأحوال تهديداً عسكرياً، ولا يمكن أن يكونا منطلقاً لأي هجوم على مدينة حلب. إن الادعاءات التي تروّجها أوساط متعطشة للدماء ضمن فصائل دمشق بوجود نية أو تحرك عسكري لقواتنا انطلاقاً من هذين الحيّين هي ادعاءات كاذبة ومفبركة، تُستخدم كذريعة لتبرير الحصار والقصف والمجازر المرتكبة بحق المدنيين.

نؤكد بشكل قاطع أن قوات سوريا الديمقراطية لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب، وأنها انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي. إن إعادة طرح هذه الحجج الباطلة لا تهدف إلا إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على الأحياء السكنية الآمنة.

إننا ندعو الدول الضامنة، وكذلك الجهات المسؤولة داخل الحكومة السورية التي تدّعي الحرص على الوحدة الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها الفورية والعمل على الوقف الفوري للحصار والقصف والهجوم العسكري الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية دون أي مبرر.

نحذّر من أن استمرار هذا العدوان على المدنيين سيقود إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية أو على مدينة حلب وحدها، بل من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة، وستقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق من يصرّ على خيار القوة ضد المدنيين.

إن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تتابع ما يجري عن قرب وبحساسية عالية جداً، بالتنسيق مع كل الجهات الحريصة على سلامة وأمن أهلنا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وتؤكد أن الحصار، والتهديد بالقوة، واستهداف المدنيين، واستخدامهم كورقة ضغط أو دروع بشرية، تشكّل جرائم مرفوضة ومُدانة بكل المقاييس القانونية والإنسانية".