ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات المستمرة على الأحياء الكوردية المحاصرة في حلب

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- فارق مواطن حياته، وأصيب آخر، جراء استمرار قصف الفصائل التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

المواطن الذي فارق حياته، يدعى عثمان إبراهيم مصري، والجريح هو جميل عبد السلام رزو 45 عاماً، وهو ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 8 مدنيين وإصابة 55، بينهم أطفال ونساء.

وتتواصل الهجمات العنيفة باستخدام شتى أنواع الأسلحة الثقيلة على الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، حيث يتم استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان بشكل مباشر، إضافة إلى البنى التحتية والمرافق العامة، ما أدى لأضرار كبيرة فيها.

في هذه الاثناء، تجدد قصف فصائل دمشق على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وسط تشديد الحصار الذي تفرضه الفصائل على الحيين، ما يُفاقم الازمة الانسانية فيهما اكثر.

وتشهد الأحياء الكوردية في مدينة حلب، تجدداً للمواجهات العنيفة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في وقت كثفت فيه فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء آلاف المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكوردية، بالتزامن مع تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار المدينة الدولي، ما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية الميدانية.

وأفادت تقارير ميدانية بتدهور الوضع الإنساني بشكل حاد في حيّي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية"، نتيجة الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية السورية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في حلب.