فؤاد حسين وفيصل بن فرحان يبحثان هاتفياً التطورات السورية والهجمات في حلب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لبحث الأوضاع المتسارعة في المنطقة وتنسيق المواقف المشتركة.

تصدرت التطورات الأخيرة في الجمهورية العربية السورية أجندة الاتصال، وتحديداً الأحداث الجارية في مدينة حلب. وأعرب الوزير فؤاد حسين عن بالغ قلقه إزاء الهجمات التي تستهدف المناطق السكنية، والتي أسفرت عن نزوح آلاف المواطنين الكورد من مناطقهم.

وأكد الجانبان على جملة من النقاط الأساسية بشأن الملف السوري: التشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للأعمال القتالية. وأهمية استمرار الحوار بين "حكومة الإدارة الانتقالية" وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). مع ضرورة فتح قنوات تواصل مع الإدارة الانتقالية في دمشق لمناقشة خطورة الموقف ومعالجة تداعياته.

وشدد فؤاد حسين خلال الاتصال على أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن العراق، محذراً من أن استمرار التصعيد العسكري ستكون له "انعكاسات مباشرة" على الوضع الأمني العراقي. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تطرق الاتصال إلى الملف اليمني، حيث أكد الوزير العراقي على أهمية التهدئة بما يخدم مصالح الشعب اليمني الشقيق. كما بحث الطرفان التوترات العامة في المنطقة، والأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقيمين المشهد الإقليمي وتأثير هذه التجاذبات على المصالح الوطنية لكل من العراق والمملكة العربية السعودية.

وفي ختام الاتصال، ناقش الوزيران التطورات السياسية في فنزويلا، مع التركيز على تأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.