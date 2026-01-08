ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على حلب إلى 12 شهيداً و64 جريحاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف العشوائي الذي يستهدف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مؤكداً استشهاد 12 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الخميس، 8 كانون الثاني 2026، تفاصيل الوضع الميداني في الأحياء المستهدفة، مشيراً إلى أن الهجمات المكثفة والعشوائية التي تشنها مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية أسفرت حتى اللحظة عن وقوع 12 شهيداً و64 جريحاً من المدنيين.

وذكر البيان أن القصف لا يزال مستمراً باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الدبابات، المدفعية، والطائرات المسيرة، حيث تتركز الضربات على المناطق الآهلة بالسكان، مما تسبب بدمار واسع في الأبنية السكنية.

وحذرت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في حلب من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، نظراً لوجود مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض جراء تهدم المباني، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تبذل جهوداً حثيثة لانتشالهم رغم استمرار القصف.

يذكر أن الهجمات العسكرية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في حلب، قد بدأت منذ ثلاثة أيام، وتسببت موجات القصف العشوائي في حركة نزوح واسعة للسكان المحليين، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.