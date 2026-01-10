الأحزاب السياسية في غرينلاند ترفض أن تكون تحت سيطرة أميركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأحزاب السياسية في غرينلاند أنها لا تريد أن تكون تحت سيطرة واشنطن، في وقت لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً باستخدام القوة للسيطرة على الإقليم الدنماركي الغني بالمعادن، مما أثار قلقا على مستوى العالم.

وصدر بيان الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان المحلي في ساعة متأخرة الجمعة بعد أن كرر ترامب أن واشنطن "ستفعل شيئا ما بشأن غرينلاند، سواء أعجبهم ذلك أو لا".

وتكثف العواصم الأوروبية جهودها للتوصل إلى رد منسق بعد أن صرح البيت الأبيض هذا الأسبوع بأن ترامب يريد شراء غرينلاند ولا يستبعد عملا عسكريا.

وقال قادة الأحزاب في إعلان مشترك "لا نريد أن نكون أميركيين ولا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين".

وأضافوا "يجب أن يقرر الغرينلانديون مستقبل غرينلاند".

وشددوا على أنه "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تتدخل في هذا الأمر. يجب أن نقرر مستقبل بلدنا بأنفسنا، بدون ضغط لاتخاذ قرار متسرع وبدون مماطلة وبدون تدخل من دول أخرى".

وقال الصياد يوليوس نيلسن (48 عاما) المقيم في العاصمة نوك في تصريح لوكالة فرانس برس "ظللنا مستعمرة لسنوات طويلة. لسنا مستعدين لأن نكون مستعمرة مرة جديدة، لأن نكون تحت الاستعمار".

وكانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى العام 1953، ونالت الحكم الذاتي بعد ذلك بـ26 عاما، وتدرس تقليص روابطها مع الدنمارك.

ويتحفّظ كثر من الغرينلانديين عن المضي قدما في ذلك.

وقالت بيتسي ماري العاملة في قطاع الاتصالات لفرانس برس "تعجبني كثيرا فكرة أن نكون مستقلين، لكنّني أظن أن علينا الانتظار".

وقالت إينالوك بيدرسن العاملة في متجر والبالغة 21 عاما "أشعر بأن تدخّل الولايات المتحدة يعوق العلاقات والثقة" بين الدنمارك وغرينلاند.

ولا يؤيد الائتلاف الحاكم حاليا في غرينلاند تسريع الخطوات نحو الاستقلال. أما الحزب المعارض الوحيد "ناليراك " الذي حصد 24,5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 2025، فيريد قطع العلاقات بأسرع ما يمكن، إلا أنه من موقعي الإعلان المشترك.

وقال النائب جونو بيرثيلسن في منشور على فيسبوك "لقد حان الوقت لنبدأ الاستعداد للاستقلال الذي ناضلنا لأجله سنوات طويلة".

وأظهر استطلاع نُشر السبت أجرته وكالة ريتساو الدنماركية أن أكثر من 38 بالمئة من الدنماركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة بإدارة ترامب ستشن عملية غزو لغرينلاند.

- موارد طبيعية هائلة -

عبرت الدنمارك وحلفاؤها الأوروبيون عن صدمتهم إزاء تهديدات ترامب بالسيطرة على غرينلاند، الجزيرة الاستراتيجية الواقعة بين أميركا الشمالية والقطب الشمالي وحيث قاعدة عسكرية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ويقول ترامب إن السيطرة على هذه الجزيرة الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي نظرا لتزايد النشاط العسكري لروسيا والصين في الدائرة القطبية الشمالية.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند. هذا ما ستفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك. لذا سنتخذ إجراءً ما بشأن غرينلاند، سواء كان ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الأصعب".

وكثّفت روسيا والصين نشاطهما العسكري في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لكن لم تطالب أي منهما بالسيادة على هذه الجزيرة الجليدية الشاسعة.

وأثارت غرينلاند اهتماما دوليا في السنوات الأخيرة بسبب مواردها الطبيعية الهائلة بما في ذلك المعادن النادرة، كما تشير تقديرات إلى أنها قد تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز.

وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن غزو غرينلاند "سينهي كل شيء"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تعد الدنمارك من أعضائه، والبنية الأمنية التي أُرسيت بعد الحرب العالمية الثانية.

- جهود دبلوماسية مكثفة -

واستخف ترامب بمخاوف الدنمارك، الحليف الثابت للولايات المتحدة والذي انضم اليها في غزو العراق عام 2003.

وقال "أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي".

وأضاف "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع المقبل مع وزير خارجية الدنمارك وممثلين لغرينلاند.

ومن شأن غزو أميركي أن يضع واشنطن في مواجهة مع الدنمارك، ويهدد بتدمير الحلف الأطلسي القائم على بند الدفاع المشترك.

وتتواصل حاليا جهود دبلوماسية مكثفة فيما يحاول الأوروبيون تجنب أزمة وفي الوقت نفسه تفادي غضب ترامب الذي يقترب من نهاية عامه الأول في السلطة.

وسبق أن عرض ترامب شراء غرينلاند عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وصرح قائد قوات الناتو في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش الجمعة بأن التحالف العسكري بعيد كل البعد من "أزمة"، وذلك عقب تهديدات ترامب بالسيطرة على غرينلاند.

وقال غرينكويتش "لم يكن هناك أي تأثير على عملي على المستوى العسكري حتى الآن... أود فقط أن أؤكد أننا مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي التحالف حتى اليوم".

وأضاف "لذا أرى أننا بعيدون كل البعد من أزمة في الوقت الراهن".

AFP