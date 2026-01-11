تقلبات جوية في العراق: أمطار وعواصف غبارية خلال الأسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم يتحول ليلاً الى غائم مع فرصة لهطول مطر خفيفة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة: ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي مناطق الأمطار (4-6) كم".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، دهوك 10، أربيل 12، كركوك 14، نينوى والأنبار 15، صلاح الدين 16، ديالى 17، بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى وواسط وذي قار 19، الديوانية و البصرة 20، ميسان 21".

وأضافت أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وأجزاء متعددة من المنطقة الوسطى ليلاً، والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الى (50) كم/س مسببة عواصف غبارية في عموم البلاد عدا الأجزاء الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والغبار (2-4) كم وأحياناً أقل من 1 كم في العواصف الغبارية".

وبخصوص طقس الأربعاء، توقعت الهيئة أن يكون "غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أجزاء متعددة منهما، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

وأوضح البيان أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية وبعض الأجزاء الشرقية من المنطقة الوسطى مع زخات مطر خفيفة في بعض أقسام المنطقة الشمالية تتحول الى صحو في عموم البلاد ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".