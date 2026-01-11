رئيس الحكومة يستقبل الممثل الدائم للعراق لدى اليونسكو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 كانون الثاني (يناير) 2026، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أسعد تركي سواري.

وخلال اللقاء، قدّم الممثل الدائم إيجازاً عن أعماله ونشاطاته في المنظمة، مؤكداً على ضرورة تمثيل كافة المكونات والمناطق في العراق، ومن ضمنها إقليم كوردستان، في برامج اليونسكو ونشاطاتها.

من جانبه، أثنى رئيس الحكومة على جهود الممثل الدائم، متمنياً له النجاح في أداء مهامه، كما شدد على أهمية انضمام إقليم كوردستان إلى منظمة اليونسكو بصفة عضو مشارك.