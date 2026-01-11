نائب القنصل الألماني يؤكد استمرار التنسيق بين ألمانيا وإقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد ماتياس فيلر، نائب القنصل الألماني في أربيل، استمرار التعاون والتنسيق بين بلاده ومركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC) في إقليم كوردستان، مشيراً إلى تجهيز الفرق المتدربة على الاستجابة للأزمات بالمركبات والمعدات اللازمة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24" حول آفاق التعاون مع حكومة الإقليم ومركز تنسيق الأزمات، قال فيلر: "هذا الدعم هو امتداد للتنسيق الذي كان قائماً في الماضي لدعم مركز تنسيق الأزمات، وهذا التعاون سيستمر مستقبلاً".

وأشار ماتياس فيلر إلى أن الجانب الألماني قدم اليوم مركبتين خاصتين للوحدات العاملة في هذا المجال، لافتاً إلى أنهم عملوا في فترات سابقة مع محافظات أخرى في الإقليم لتعزيز قدراتها.

وأضاف نائب القنصل: "نحن كألمانيا، سعداء جداً بما أُنجز هنا، ونرى دائماً أوجه تشابه بين إقليم كوردستان وألمانيا، ليس فقط في الجانب الأمني، بل في مجالات المجتمع المدني أيضاً".

وباشر اليوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير 2026، فريقان آخران للاستجابة السريعة في إقليم كوردستان عملهما، وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان والقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا.

في مؤتمر صحفي، أشارت سروة رسول، المدير العام لمركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان، إلى أنه يوجد حالياً 9 فرق للاستجابة السريعة للأزمات في الإقليم، حيث يتم تجهيز هذه الفرق بشكل أكاديمي وبالمعدات اللازمة لتكون جاهزة للاستجابة للمتضررين الذين يطلبون المساعدة في أي حادث طارئ.

وفي إطار جهود حكومة إقليم كوردستان، تم تجهيز فريقين آخرين بالتنسيق مع جمهورية ألمانيا، وسيتم إرسال هذين الفريقين إلى إدارة رابرين المستقلة وقضاء شقلاوة، ليكونا مخصصين لتلك المناطق.

سروة رسول اوضحت، بالقول: "الآن جميع مراكز تنسيق الأزمات في عموم إقليم كوردستان مرتبطة ببعضها البعض عبر شبكة واسعة، ويتم التنسيق بين فرق الإنقاذ من الناحية الصحية والدفاع المدني، وفي حال حدوث أي حادث غير مرغوب فيه، تصل هذه الفرق إلى أماكن الحوادث وتؤدي مهامها بشكل منظم."

مشيرة، إلى أن "هذه الفرق تهدف إلى الإنقاذ في أي حالة طارئة، ويجري لها تدريبات متنوعة بشكل مستمر، لأن الشرط ليس فقط مواجهة الكوارث الطبيعية، بل لأي طارئ، فعندما تطلب فرق الإنقاذ سرعة تنسيق الأزمات، تتوجه الفرق إلى أماكن الحوادث وتباشر أعمالها".