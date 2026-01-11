انطلاق عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش في قرجوغ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة أن قواتها بالتعاون الميداين مع الجيش العراقي نفذت عملية في سلسلة جبال قره جوغ في عملية تمشيطية، بحثاً عن مواقع الإرهابيين، وقد تم تنفيذ المهمة بنجاح ووفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهدافها العسكرية.

أصدرت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان بياناً أشارت فيه إلى أن اليوم الأحد، في الساعة 6:25 صباحاً، نفذت قوات البيشمركة والجيش العراقي عملية مشتركة في حدود سلسلة جبال قره جوغ.

وورد في البيان العسكري، التي إنطلقت بإشراف قائد اللواء 18 مشاة قوات البيشمركة، أن في العملية شاركت اللواء 18 من الفرقة الأولى مشاة التابعة لوزارة البيشمركة بالتنسيق مع اللواء 14 من الفرقة 50 للجيش العراقي، حيث قامت في حدود سلسلة جبال قره جوغ والقرى والمناطق المحيطة بعمليات بحث وتفتيش عن مواقع تحركات مجاميع الإرهابيين، حيث كان يُشتبه بوجود أماكن خطيرة امنياً، في تلك المناطق.