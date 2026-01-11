684 ألف طن من النفايات تُزال من أربيل خلال 2025… بلدية المدينة تشدد إجراءاتها لحماية البيئة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل أن عام 2025 شهد جمع ونقل وطمر 684 ألف طن من النفايات والمخلفات في مكب كاني قرژالة، ضمن خطة خدمية وبيئية تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نظافة المدينة.

وأوضحت البلدية، في بيان رسمي، أنه وضمن خطتها السنوية، تمكنت مديرية الخدمات وحماية البيئة، ولا سيما في مركز مدينة أربيل، من معالجة هذه الكميات الكبيرة من الأتربة والنفايات وطمرها وفق الإجراءات المعتمدة، في خطوة تعكس تصاعد الجهود البلدية في مجال النظافة العامة.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال ترافقت مع تكثيف الرقابة وتسجيل المخالفات بحق الشاحنات والمركبات التي تقوم برمي النفايات بصورة غير قانونية في الأماكن المحظورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت رئاسة بلدية أربيل أن استمرار هذه الحملات يشكّل ضغطاً إضافياً على اللجان والفرق الميدانية، إلا أنه يأتي في إطار السعي إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة وأكثر صحة لمواطني المدينة.