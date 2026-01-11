مدير زراعة أربيل: مشروع "حسابي" سيسهل عملية استلام الفلاحين لمستحقات القمح

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام زراعة أربيل، هيمن سيد مراد، أن فتح حسابات مصرفية ضمن مشروع حسابي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، سيوفر تسهيلات كبيرة للفلاحين في عملية استلام مستحقاتهم المالية مقابل كميات القمح التي يسلمونها للحكومة.

وصرح هيمن سيد مراد لـ "كوردستان 24"، اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، قائلاً: "إن أي فلاح يقوم بتسجيل اسمه ضمن عملية تسويق المنتجات في الأقسام والمديريات التابعة للمديرية العامة لزراعة أربيل، سيتم في الوقت ذاته البدء بإجراءات تسجيله في مشروع (حسابي) داخل تلك المقار في مختلف مناطق المحافظة؛ وذلك لتفادي الازدحام وضمان إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن".

وحول سير العمل في المشروع، أوضح سيد مراد أن عملية تسجيل الفلاحين بدأت بشكل تجريبي في عدة أماكن، ويجري العمل حالياً على التحضيرات اللازمة لتحويل العملية إلى المرحلة التنفيذية الفعلية.

ووجه مدير عام زراعة أربيل نداءً عبر "كوردستان 24" إلى فلاحي المحافظة، داعياً إياهم لتسجيل أسمائهم في "خطة تسويق القمح"، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من مشروع "حسابي" واستلام مستحقاتهم المالية مستقبلاً عبر حساباتهم المصرفية الخاصة.

وكشف سيد مراد أن نحو 19 ألف فلاح في حدود محافظة أربيل مؤهلون للمشاركة في عملية تسويق القمح، وبالتالي يمكن لجميعهم فتح حسابات مصرفية ضمن مشروع "حسابي".

وفي ختام تصريحه، أشار مدير عام الزراعة إلى أن معدلات هطول الأمطار لهذا العام سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الإنتاج الزراعي بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، متوقعاً زيادة ملحوظة في كميات الإنتاج.