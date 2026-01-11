قسد تفند "معلوماتاً مضللة" صادرة عن الدفاع السورية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، رفض قسد القاطع "المزاعم المضللة الصادرة عن وزارة الدفاع، التابعة لحكومة دمشق بشأن تحركات أو انتشار عسكري مزعوم لقواتها على جبهة دير حافر"، مؤكدة أنه لم تحدث أي تحركات أو استعدادات غير اعتيادية.

وأوضحت قسد خلال بيان: أن "التجمعات التي لوحظت كانت مقتصرة على المدنيين من شمال وشرق سوريا، الذين تجمعوا فقط لاستقبال الجرحى القادمين من الشيخ مقصود والأشرفية".

وأضافت: "على العكس من ذلك، تشهد المنطقة طلعات مكثفة للطائرات المسيرة التركية، بما في ذلك (بيرقدار وأقنجي)، بالإضافة إلى هجمات بطائرات انتحارية وقصف مدفعي يستهدف مدينة دير حافر وقراها المحيطة، وكذلك منطقة حقل الثورة. وتثير هذه التطورات مخاوف وشكوكاً جدية".

وشاركت قسد، "الرأي العام صوراً موثقة تظهر بقايا مقذوفات من طائرات بيرقدار التركية التي استهدفت إحدى المنشآت في منطقة مسكنة"، وفقاً للبيان.