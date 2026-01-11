بقوة 4.7 درجات.. هزة أرضية تضرب البصرة

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل الاتحادية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرقي مدينة البصرة (جنوب العراق).

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في المديرية أن الهزة وقعت مساء اليوم، وشعر بها عدد من المواطنين في مدينة البصرة والمناطق القريبة منها، مبينًا أنها كانت متوسطة الشدة واستمرت لثوانٍ معدودة.

وأكد المصدر أنه لم تُسجَّل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة تواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.

