"سرايا أولياء الدم" تتبنى الهجوم على مطار أربيل وقواعد أمريكية بطائرة مسيرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جماعة "سرايا أولياء الدم" في بيان رسمي مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أربيل الدولي وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في محافظة أربيل بواسطة طائرة مسيرة اليوم الأحد، 1 آذار 2026.

وأوضحت الجماعة أن هذا الهجوم يأتي أداءً لواجبها الديني ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الاعتداءات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتأكيداً على الدفاع عن سيادة الأراضي العراقية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد قيام واشنطن وتل أبيب بشن هجوم جوي واسع فجر السبت، 28 شباط 2026، طال عدة مدن داخل العمق الإيراني، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد القوة البرية للحرس الثوري محمد باكبور.

فيما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوماً مع تعطيل الدوام الرسمي لسبعة أيام، باشر "مجلس القيادة المؤقت" مهامه الدستورية لإدارة البلاد ريثما يجتمع "مجلس خبراء القيادة" لاختيار خليفة للمرشد. وفي سياق الردود الشعبية، شهدت مدينة مشهد الإيرانية حالات من النحيب واللطم وسط رفع "راية الثأر" الحمراء فوق قبة مرقد الإمام الرضا، بينما خرجت تظاهرات في شوارع مدينة الناصرية العراقية عقب إعلان نبأ الاغتيال.