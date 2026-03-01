محاولات لاقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وصدامات عنيفة أمام المنطقة الخضراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد 1 آذار 2026، تصعيداً ميدانياً خطيراً عقب تدفق حشود من المتظاهرين نحو المنطقة الخضراء المحصنة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية المكلفة بحماية المقرات الدبلوماسية والسيادية.

وأفادت التقارير الميدانية بأن المئات من المحتجين حاولوا اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، تعبيراً عن غضبهم إثر الهجوم المشترك الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وتسعى القوات الأمنية جاهدة لمنع المتظاهرين من تخطي الحواجز الإسمنتية والوصول إلى باحة السفارة، وسط أجواء من التوتر الأمني غير المسبوق.

تأتي هذه الاضطرابات في بغداد بالتزامن مع سلسلة من الأحداث المتسارعة التي عصفت بالمنطقة خلال الساعات الماضية، وأبرزها:

استهداف مطار أربيل: تبني جماعة "سرايا أولياء الدم" هجوماً بمسيرة انتحارية طال قواعد الجيش الأمريكي في مطار أربيل الدولي، رداً على ما وصفته بالاعتداءات على السيادة.

الفراغ القيادي في إيران: إعلان طهران رسمياً استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين والمستشارين في هجوم "الغضب الملحمي"، وبدء إجراءات انتقال السلطة بموجب المادة 111 من الدستور الإيراني.

الردود الشعبية والدبلوماسية: رفع "راية الثأر" فوق قبة مرقد الإمام الرضا في مشهد، وخروج تظاهرات في الناصرية، في حين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوصول لحل دبلوماسي بات الآن "أسهل".

وتسود حالة من التأهب القصوى في صفوف القوات المسلحة العراقية والبعثات الدبلوماسية، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة في ظل دعوات للتهدئة وأخرى للتصعيد الميداني.