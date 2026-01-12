طقس كوردستان.. موجة ثلوج وأمطار تجتاح إقليم كوردستان خلال الساعات القادمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن توقعاتها للحالة الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة، مؤكدة وصول موجة جديدة من الأمطار والثلوج قادمة من حوض البحر الأبيض المتوسط باتجاه مناطق الإقليم.

وذكر التقرير الجوي أن سماء الإقليم ستكون اليوم غائمة جزئياً بشكل عام، مع تشكل ضباب كثيف في المناطق الحدودية الشرقية ومركز محافظة السليمانية، ومن المتوقع أن يستمر حتى وقت متأخر من الليل.

وأوضحت المديرية أن تأثير المنخفض الجوي سيبدأ تدريجياً من مساء اليوم الاثنين، حيث تبدأ الأمطار بالهطول أولاً في محافظة دهوك، بينما تشهد المناطق الجبلية الحدودية تساقطاً للثلوج، لتمتد تأثيرات الموجة لاحقاً خلال ساعات الليل المتأخرة لتشمل مناطق وسط الإقليم.

أما بخصوص يوم غدٍ الثلاثاء، فأشارت التوقعات إلى أن السماء ستكون غائمة كلياً مع هطول أمطار شاملة في مختلف المناطق، فيما تكتسي القمم الجبلية العالية بالثلوج. ومن المرجح أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي هذه حتى يوم الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد درجات الحرارة، توقعت الأرصاد انخفاضاً ملحوظاً خلال الساعات الـ 48 القادمة، حيث ستكون درجات الحرارة يوم الثلاثاء أقل بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية مقارنة باليوم. كما ستنشط الرياح في بعض الأوقات لتتجاوز سرعتها 30 كم/ساعة، لا سيما في إدارة "كرميان"، مع تنبيه من انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد في بعض المناطق بسبب الضباب وكثافة الهطول.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء:

حاجي أوميران: 1 تحت الصفر

سوران: 3 درجات مئوية

السليمانية: 6 درجات مئوية

دهوك وزاخو: 7 درجات مئوية

أربيل: 11 درجة مئوية

كركوك وكرميان: 12 درجة مئوية