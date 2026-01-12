رئيس الحكومة يستقبل وفد نادي آمد سبور الرياضي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني (يناير) 2026، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي (آمد سبور) الرياضي برئاسة رئيس النادي ناهيد أرَن.

وخلال اللقاء، عرض الوفد نبذة عن مسيرة النادي وأنشطته بوصفه أحد الأندية الرياضية الرائدة في تركيا، كما أشادوا بدور رئيس الحكومة في دعم القطاع الرياضي ورياضيي كوردستان، ووجهوده في النهوض بالإقليم بمختلف المجالات.

من جانبه، تحدث رئيس الحكومة عن الدور المهم للرياضة والرياضيين في نشر وتعزيز رسالة السلام والوئام بين الشعوب، مثنياً على النجاحات التي يحققها النادي في الساحة الرياضية، مع تمنياته لهم بالتوفيق في استحقاقاتهم المقبلة، مجدداً دعمه الكامل للحركة الرياضية والرياضيين.



