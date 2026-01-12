قسد تنفي أي تحرك عسكري في دير حافر ومسكنة وتتهم الجيش العربي السوري بالتصعيد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً حذر فيه من محاولات التضليل وجرّ المنطقة نحو التصعيد، حيث نفى خلال بيانه للرأي العام وبشكل قاطع، أي وجود للتحركات والتحشيدات في محيط مناطق مسكنة ودير حافر.

وجاء في نص البيان: تتابع قواتنا التصريحات المضللة الصادرة عن (وزارة الدفاع) في حكومة دمشق بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر الواقعتان شمال حلب، ونؤكد عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتنا في المناطق المذكورة، وأن جميع المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وأكد البيان أن التحركات الميدانية القائمة تعود أساساً إلى ما وصفها بـ "فصائل حكومة دمشق نفسها".

واتهمت قسد الجانب الحكومي بمحاولة خلق ذرائع للتصعيد قائلةً: إن تكرار هذه الادعاءات من قبل (وزارة الدفاع) للمرة الثانية يشكّل محاولة لافتعال التوتر ، وحمّلت في نص البيان، الجهات التي تقف خلف الادعاءات كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة.

وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، حذر من الاستمرار في هذا النهج التحريضي، مؤكداً على حق قسد في التمسّك بخيار التهدئة، مع الاحتفاظ بالحق المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المواطنين والمنطقة.

وتوقفت الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة أيام، بين قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في حلب والجيش العربي السوري الذي فرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين.

وكان قائد في قوات الأمن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية قال في وقتٍ سابق إن قواته غادرت حلب بعد التوصل إلى اتفاق مع الجيش العربي السوري، بوساطةٍ دولية.

وتسببت الأعمال القتالية في الحيين بنزوح جماعي، لعشرات الآلاف من السكان الكورد من شمال حلب باتجاه مدينة عفرين في أوضاع إنسانية صعبة.