مصدرٌ في مجلس القضاء: ملف لاهور شيخ جنكي سيصل أربيل في الأيام المقبلة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في مجلس القضاء بإقليم كوردستان بأن الملف القانوني الخاص بـرئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي وعدد من الموقوفين الآخرين بات في مرحلة الإحالة إلى محكمة التمييز في أربيل، ومن المتوقع أن تصل جميع أوراق القضية إلى مدينة أربيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر ذاته، قال لـ كوردستان24، إن ملف شيخ جنكي والموقوفين الآخرين لم يصل حتى الآن بشكل رسمي إلى محكمة التمييز في أربيل، إلا أن جميع التحضيرات قد اكتملت، ومن المرجح أن تصل الملفات إلى أربيل مع نهاية الأسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي هذا الإجراء القانوني ضمن مسار المراجعة والتمييز القضائي وفق القرارات المعتمدة، حيث تُعد محكمة التمييز في أربيل أعلى سلطة قضائية مختصة بتدقيق إجراءات التحقيق والقرارات القانونية الصادرة.

ويُعد هذا الملف من القضايا القانونية التي تحظى بمتابعة الرأي العام، ومن شأن وصوله إلى محكمة التمييز في أربيل أن ينقله إلى مرحلة حاسمة، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي بشأن الطعون والمسار القانوني للقضية.

وشهدت محكمة جنايات السليمانية الثالثة، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة شيخ جنكي. ومع انطلاق المحاكمة، أكدت المعلومات أن الجلسة الثانية والمراحل اللاحقة من القضية ستُستكمل في محكمة أربيل.

وبحسب مراسل كوردستان24، فإن قرار نقل المحاكمة شمل لاهور شيخ جنكي و11 معتقلاً آخرين على ذمة القضية نفسها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب رسمي تقدمت به عائلات المتهمين لنقل مكان المحاكمة إلى أربيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 آب/أغسطس 2025، حين نفذت قوات أمنية وعسكرية عملية مداهمة استهدفت "فندق لاله زار" بمدينة السليمانية، والذي كان يُعد المقر الرئيسي لشيخ جنكي.

وأسفرت العملية حينها عن اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتهت باعتقال شيخ جنكي وشقيقه "بولاد" وعدد من القادة والإداريين في جبهة الشعب.