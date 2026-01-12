أشواق جاف: يجب أن يحظى مرشح رئاسة الجمهورية بغالبية أصوات الكورد

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت عضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشواق جاف، أن الاجتماع القادم بين وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ووفد الاتحاد الوطني، سيُتخذ فيه القرار النهائي بشأن آلية التوجه الكوردستاني أمام استحقاقات الكورد في بغداد ومنصب رئيس الجمهورية.

وأشارت جاف في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن مطالب الاتحاد الوطني صعبة، في الوقت ذاته، وصفت طرح اسم نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء بأنه "تكتيك سياسي" ويعتقد أن هذا الموضوع سيثير المشاكل في مجلس النواب.

وقالت جاف، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني: إن حوارات الطرفين الرئيسيين الأسبوع الماضي، تمحورت حول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وكانت مستفيضة وطرحت عدة مقترحات، وتقرر أن يُتخذ القرار النهائي في المكاتب السياسية للحزبين.

وأضافت جاف: من المؤمل أن يحمل الاجتماع القادم أخباراً عن اتخاذ القرار النهائي حول ما إذا كان البيت الكوردي، سيطرح في بغداد مرشحاً واحداً أو أن كل حزب سيطرح مرشحه الخاص.

وقالت: إن مطالب الاتحاد الوطني السياسية صعبة بعض الشيء، لكنني آمل أن يتم الوصول إلى اتفاق مرضٍ.

وأشارت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي إلى موقف الحزب الثابت بشأن المرشح المشترك، وقالت إن الديمقراطي الكوردستاني يرى أن التوجه إلى بغداد بمرشح وطني واحد، هو الأنسب لضمان مصالح شعب كوردستان، كما أكدت: أن الحزب يشدد على أن أي قرار وطني يجب أن يتخذه الكورد بأنفسهم.

وبشأن الأخبار التي تتحدث عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة وزراء العراق، قالت جاف: أعتقد أن هذه مناورة سياسية، لأن هناك طرفاً شيعياً بارزاً، ليس اليوم ضمن الإطار التنسيقي، بل اعتزلَ المشهد السياسي، وحتى العمل ضمن الأحزاب التي تبحث في الإطار موضوع تشكيل الحكومة، وعُرِف عن هذا الطرف مواقفَ خاصة من المالكي.