للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الضباب يتسبب بتعليق حركة الطيران في مطار السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين، تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي، بسبب تغيرات الطقس.

وقال رئيس اتحاد المكاتب والشركات السياحية بالسليمانية عطاء أحمد: من الصعب استئناف الرحلات قريباً، لذا سيبقى التعليق حتى تتحسن الظروف الجوية ويزول الضباب.

وأضاف أحمد لكوردستان 24: قبل قليل، وصلتنا رسالة إلكترونية من الخطوط الجوية التركية، أفادت بتعليق الرحلات إلى مطار السليمانية الدولي بسبب الضباب واستحالة التحليق في أجوائها.

وتابع: الخطوط الجوية القطرية لديها رحلة في الساعة 4:30، وفيما لو استمر الضباب بهذا الشكل، فستؤجل الرحلة إلى ما بعد ظهر الغد، لضمان تحسن الطقس قليلاً.

وأشار أحمد أيضاً إلى أنه بسبب كثافة الضباب تم تعليق الرحلات الداخلية في العراق إلى مطار السليمانية الدولي.