مطار أربيل الدولي ينفي تعليق الرحلات الجوية مع طهران ويؤكد استمرارها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية بين مدينة أربيل والعاصمة الإيرانية طهران مستمرة بشكل طبيعي، نافياً وجود أي قرار يقضي بإيقافها.

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، قال هوشيار: "إن الرحلات الجوية من مطار أربيل إلى طهران لم تتوقف وهي مستمرة كما هو مخطط لها".

وأوضح المدير العام للمطار تفاصيل الجدول الزمني قائلاً: "هناك ست رحلات مجدولة أسبوعياً بين أربيل وطهران، يتم تسيير رحلتين منها حالياً".

يأتي هذا التوضيح الرسمي رداً على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول وجود تغييرات في جدول الرحلات أو تعليقها، حيث جددت إدارة المطار تأكيدها على أن حركة الملاحة الجوية بين المدينتين تسير بانتظام وفق السياقات المعتادة.