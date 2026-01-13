ديربي كوردستان .. أربيل المتصدر و جاره دهوك في مواجهة ساخنة

منذ ساعة

أربيل ( كوردستان 24 )- في الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق، ستقام مباراة ديربي كوردستان بين ناديي أربيل ودهوك، حيث يشرف على الفريقين اثنان من أكبر وأبرز المدربين العراقيين، وكلا الفريقين سيفتقدان خدمات ستة لاعبين في هذه المباراة.

ويستضيف نادي أربيل نظيره دهوك على ملعب فرانسو حريري، اليوم الثلاثاء، في دوري نجوم العراق، وكلا الفريقين أطلقا على هذه المواجهة اسم "لقاء الأخوة" كدعم لضحايا كوردستان سوريا (روجآفا) في أحياء حلب.

وسيفتقد مدرب أربيل خدمات ثلاثة لاعبين لأسباب مختلفة وهم (آكو عوزير، علا رعد والمحترف مامادو ديارا)، بينما نادي دهوك هو الآخر سيفتقد لجهود ثلاثة لاعبين في الكلاسيكو وهم (يوسف إمام ( لمشاركته الآسيوية مع المنتخب الأولمبي)، مصطفى نواف وباشينك عبدالله).

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن قيمة تشكيلتي أربيل ودهوك متقاربة إلى حد كبير، لكن قيمة لاعبي أربيل ( الإمبراطور) تبقى أعلى وتبلغ 7 مليارات و41 مليون دينار عراقي، في حين تبلغ قيمة لاعبي دهوك صقور الجبال 7 مليارات دينار.

أربيل جمع 27 نقطة في دوري نجوم العراق هذا الموسم وهو الفريق الوحيد في العراق الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، وفي آخر خمس مباريات كلاسيكو، سجل أربيل ثلاث انتصارات وخسارة وتعادل واحد، بينما دهوك جمع 17 نقطة ويحتل المركز التاسع في ترتيب دوري نجوم العراق، وخاض ثماني مباريات تحت قيادة المدرب عبدالغني شهدي ولم يخسر أي مباراة.