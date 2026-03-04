الأعرجي: إيران أبلغت دول الخليج بتحييد الحقول النفطية والبعثات.. وتعزيزات من "البيشمركة" لتأمين الحدود

منذ 52 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم، عن فحوى اتصال هاتفي تلقاه من نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري، تناول خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية الإقليمية وتفاصيل العمليات العسكرية الجارية، بالإضافة إلى ملف تأمين الحدود المشتركة.

وأكد الأعرجي في بيان صحفي، أن باقري أشار إلى أن طهران وجهت رسائل واضحة إلى دول الخليج، أكدت فيها أن عملياتها العسكرية لن تستهدف البعثات الدبلوماسية، أو الحقول النفطية، أو أي مواقع مدنية، مشدداً على أن الضربات الإيرانية "اقتصرت حصراً على القواعد الأمريكية".

وفيما يخص الملف الأمني الحدودي، أوضح مستشار الأمن القومي أن الجانب الإيراني طلب من العراق تفعيل الإجراءات اللازمة لمنع أي جماعات معارضة من اختراق الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الالتزامات الواردة في "الاتفاق الأمني" الموقع بين بغداد وطهران.

تحركات ميدانية وتنسيق مع الإقليم

من جانبه، شدد الأعرجي على التزام العراق الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة احتواء الأزمة ووقف التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

وأعلن الأعرجي عن خطوات ميدانية لتعزيز السيطرة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان قامت بإرسال تعزيزات أمنية من قوات "البيشمركة" إلى الشريط الحدودي ضمن قاطع محافظة أربيل. وأكد أن العراق لن يسمح لأي مجموعة باستخدام أراضيه منطلقاً لتنفيذ أعمال عدائية أو التسلل عبر الحدود باتجاه الجانب الإيراني، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.