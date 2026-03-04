الإمارات وقطر تعلنان اعتراض صواريخ ومسيّرات آتية من إيران

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)-أعلنت الإمارات وقطر في شكل منفصل الاربعاء اعتراض صواريخ ومسيرات آتية من إيران، مع دخول الهجمات الإيرانية على الخليج يومها الخامس.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة اكس أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة حيث تم اعتراض 121 طائرة مسيرة بينما سقطت 8 في أراضي الدولة".

فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها الجوية والبحرية اعترضت "صاروخيّ كروز و10 مسيرات آتية من إيران".





المصدر: فرانس برس