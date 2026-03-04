وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع سيرغي لافروف سبل التهدئة واستقرار أسواق الطاقة

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً جاء فيه، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحث اليوم الأربعاء، 4 آذار 2026، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أوضاع المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير الروسي موقف بلاده من الحرب الجارية، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكداً أن السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد. كما أشار إلى توجيه رسالة رسمية بهذا الشأن إلى فؤاد حسين، تضمنت توضيح موقف بلاده ورؤيتها لخفض التوتر.

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن شكره للوزير الروسي على التواصل والمبادرة بإرسال الرسالة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح وزير الخارجية أن العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع، إذ يتعرض لهجمات من طرفي الصراع، ما يجعله في موقع المتأثر لا الطرف. وأكد أن الحل يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار، غير أن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود خطوات عملية جادة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن توسيع رقعة المواجهات وتكثيف الهجمات أصبحا سمة يومية للصراع، محذراً من أن إغلاق مضيق هرمز واستمرار العمليات العسكرية أديا إلى اضطراب حركة الملاحة في المنطقة.

وبيّن أن العراق يواجه صعوبات متزايدة في تصدير نفطه، وهو وضع تشترك فيه بعض دول المنطقة، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية. كما حذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى أزمة في سوق الطاقة وارتفاع الأسعار، بما ينعكس سلباً على اقتصادات المنطقة والعالم.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وجّه الوزير الروسي دعوة إلى نظيره العراقي للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة العراقية–الروسية المشتركة، المقرر عقده خلال شهر أيار من العام الجاري.

كما ناقش الجانبان الصفقة المتعلقة ببعض الحقول النفطية في محافظة البصرة، والتي تشمل شركتي غازبروم الروسية وشيفرون الأمريكية، إضافة إلى التبعات المالية المترتبة عليها وآليات معالجتها بما يضمن حماية المصالح الوطنية.

واختتم الجانبان الاتصال بالتأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.



المصدر: موقع وزارة الخارجیة العراقیة