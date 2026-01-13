ملا بختيار يطعن في قرار استبعاده من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب السياسي الكوردي ملا بختيار، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، عن نية الأخير تقديم طعن قانوني ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ونقل موقع "كوردستان 24" عن مصدر في مكتب ملا بختيار قوله: "سنتقدم بطعن رسمي ضد قرار استبعاد ملا بختيار من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن أسباب الرفض التي قدمتها الجهات المعنية تتعلق بـ "المؤهل الدراسي (الشهادة) وجنسية والدته".

وأضاف المصدر أن العمل جارٍ حالياً لمعالجة هذين الإشكالين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن المهلة القانونية لتقديم الطعن مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 18 كانون الثاني 2026، وهي الفترة التي يسعى فيها الفريق القانوني لملا بختيار لاستكمال كافة الوثائق المطلوبة لنقض قرار الاستبعاد.

وكشف مصدر رفيع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، عن تقليص القائمة النهائية للمتنافسين على منصب رئيس جمهورية العراق بشكل كبير، بعد استبعاد الغالبية العظمى من المتقدمين.

وأفاد المصدر في تصريح خاص لـ "موقع كوردستان 24" في وقت سابق، بأنه "من بين أكثر من 80 شخصاً قدموا سيرهم الذاتية للترشح للمنصب، جرى استبعاد 70 مرشحاً لعدم استيفاء الشروط، ليبقى 11 مرشحاً فقط في دائرة المنافسة النهائية".

وعن أبرز الأسماء المستبعدة، أكد المصدر ذاته أن "السياسي البارز ملا بختيار جرى استبعاده من السباق الرئاسي بسبب عدم المصادقة على شهادته الدراسية".

وأوضح المصدر أن المرشحين الـ 11 الذين اجتازوا مرحلة التدقيق وما زالوا في التنافس، ينتمي أغلبهم إلى المكون الكوردي.

هذا ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حراكاً سياسياً مكثفاً لحسم ملف الرئاسة داخل قبة البرلمان.

وبدأ يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم مراجعة الترشيحات وإصدار القائمة النهائية رسمياً بعد ذلك، مع ضرورة تقديم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة البرلمان قبل الاثنين 5 كانون الثاني 2026، الموعد النهائي لتقديم الترشيحات.