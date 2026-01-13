التعليم العالي في إقليم كوردستان: إعفاء 3 فئات من الأجور الدراسية

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان قراراً جديداً؛ يصب في مصلحة ثلاث فئات من الطلبة.

وقررت الوزراة إعفاءهم من الأجور الدراسية خلال فترة تمديد مدة دراستهم.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء، بتوقيع وزير التعليم العالي، فقد تم تعميم القرار على رئاسات الجامعات الحكومية لتنفيذه.

وجاء في البيان أن هذه الفئات من الطلبة يُعفون من أجور الدراسة خلال فترة تمديد مدة دراستهم.

ويشمل القرار طلبة الماجستير والدكتوراه الذين تم قبولهم في العام الدراسي 2023-2024 ويندرجون ضمن هذه الفئات الثلاث:

1- طلبة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم (مناطق المادة 140).

2- الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- الطلبة الأوائل الثلاثة.

كانت هذه الفئات معفاة، فيما سبق، من الأجور الدراسية الأساسية فقط، لكن وبموجب هذا القرار الجديد، إذا تم تمديد مدة دراسة هذه الفئات لاحقاً، فلن يُطلب منهم دفع أي مبلغ كأجور دراسية إضافية.