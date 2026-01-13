المبعوث الأميركي الخاص للعراق يعزي بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم المبعوث الأمريكي الخاص إلى جمهورية العراق، مارك سافايا، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، تعازيه للشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

وجاء في بيان رسمي صادر عن المبعوث الأمريكي: "بمناسبة الذكرى الأليمة لشهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، أتقدم بأصدق مشاعر العزاء إلى الشعب العراقي الكريم وإلى الأمة الإسلامية جمعاء".

وأكد سافايا أن هذه الذكرى تستحضر القيم التي جسدها الإمام في "الصبر والحكمة والثبات على الحق"، واصفاً إياها بأنها "قيم إنسانية ملهمة لمواجهة الظلم وتعزيز العدالة".

تأتي هذه التعزية في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية الاتحادية، يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في عموم البلاد بمناسبة ذكرى الاستشهاد (25 رجب)، وذلك لتمكين ملايين الزائرين من إحياء المراسيم في مدينة الكاظمية ببغداد.

وتشهد العاصمة إجراءات أمنية وخدمية مكثفة لتأمين المسارات التي يسلكها المشاة القادمون من مختلف المحافظات العراقية صوب المرقد الكاظمي.

يُذكر أن الإمام موسى بن جعفر، الملقب بـ"الكاظم" هو سابع أئمة المسلمين الشيعة الاثني عشر، وحفيد النبي محمد (ص).

وُلد في المدينة المنورة وقضى شطراً كبيراً من حياته في سجون الدولة العباسية ببغداد بسبب مواقفه السياسية والدينية، حتى استشهد مسموماً في سجنه عام 183 هجرية، ليدفن في مقبرة قريش التي تُعرف اليوم بـ"مدينة الكاظمية"، والتي أصبحت مزاراً عالمياً يقصده الملايين سنوياً.