الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من السفارة الأميركية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 13 كانون الثاني 2026، في بیرمام، وفداً من سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، برئاسة السيد جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد.

وخلال اللقاء، الذي حضرته أيضاً السيدة غويندلين غرين، القنصل العام الأمريكي في أربيل، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن تهانيه للرئيس بارزاني ولشعب كوردستان بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة>

وقدّم إيجازاً إلى الرئيس بارزاني حول العملية السياسية في العراق بعد انتخابات مجلس النواب، والعلاقات بين الأطراف السياسية العراقية، والجهود الرامية لتشكيل حكومة اتحادية موحدة في العراق>

كما سلّط القائمُ بأعمال السفارة الأمريكية الضوءَ على أوضاع المنطقة والتوترات في سوريا، مثمناً الجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس بارزاني في سبيل دعم وإنجاح العملية السياسية العراقية، وتهدئة الاضطرابات في سوريا.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بالوفد الزائر وقدم لهم التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.

وحول الأوضاع في العراق، أكد الرئيس بارزاني للوفد الضيف أنه لن يدّخر جهداً من أجل تحقيق التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية والتوصل إلى نتائج مُرضية وتشكيل حكومة اتحادية قوية>

مشدداً على الاستمرار في المساعي الرامية لمعالجة كافة العوائق والخلافات بين الأطراف السياسية من جهة، وحل القضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.

وفيما يخص الأوضاع في سوريا والتحديات التي تعصف بالمنطقة عامّة، جدد الرئيس بارزاني التأكيد على بذل جهود جادة لتسوية جميع المشاكل بالطرق السلمية وعبر الحوار والتفاهم، وبعيداً عن العنف.

كما شكّلت العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية والجهود الساعية لإدامة وتعزيز هذه العلاقات محوراً آخر للقاء.