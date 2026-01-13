ديوان مجلس الوزراء يقرِّر الحدَّ الأدنى لأجور موظفي حماية البيئة بـ 450 ألف دينار

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وقَّع أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء على طلب رسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لوضع الحدّ الأدنى لأجور العاملين في مجال حماية البيئة بمبلغ (450) ألف دينار، على أن يتم تثبيته في العقود الموقعة بين الحكومة والشركات.

وأشار رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحدّ الأدنى من الأجر مُحدّد أصولياً بـ 450 ألف دينار، مقابل خدمة مقدمة، بدوام كامل لثماني ساعات يومياً.

واشترط صباح على المتعاقدين وجوب ذكر وتحديد هذا المبلغ للعامل في مجال حماية البيئة عبر تحريره نصاً ملزماً في عقد العمل بين العامل والشركة.

وينظر في إقليم كوردستان بمستوى عالٍ من الإهتمام، إلى عمال حماية البيئة من فئات الشباب والكهول على أنهم حماة البيئة العامة في الشوارع والأزقة من تراكم النفايات.

وتتوجه المؤسسات في التشكيلة التاسعة، لحكومة إقليم كوردستان،إلى إنفاذ القوانين والإجراءات المُتّبعة بهدف إيلاء كل الرعاية والإهتمام بأوضاع العاملين في المجال وحماية حقوقهم، لما يبذلونه من جهد للحفاظ على الحياة النظيفة وحماية البيئة العامة.