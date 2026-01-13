مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع غداً لمناقشة موضوعين مهمين

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماعه الاعتيادي.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع، ستتركز المناقشات على محورين رئيسيين:

أولًا: الوضع المالي والرواتب

في هذا المحور، سيتم عرض ملخص عن السنة المالية 2025، ومناقشة الوضع المالي لإقليم كوردستان لعام 2026.

كما يتضمن هذا المحور متابعة مجلس الوزراء مصير رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025، إلى جانب وضع خطة لضمان صرف رواتب أشهر عام 2026، وتأمين المستحقات المالية الأخرى للإقليم ضمن الموازنة الاتحادية.

ثانيًا: تصدير النفط

سيُخصص المحور الثاني من الاجتماع لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الفني الخاص بتصدير نفط إقليم كوردستان، ولا سيما تقييم مستحقات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025.

كما سيتم استعراض البيانات والمعلومات المتعلقة بكميات النفط المصدّرة، والعائدات الناتجة عن بيع نفط الإقليم التي تذهب إلى الخزينة الاتحادية.

وستُعرض هذه الملفات على مجلس الوزراء من قبل كلٍّ من وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية (بالوكالة)، وأعضاء وفد التفاوض التابع للإقليم.