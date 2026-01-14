برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء كوردستان يعقد اجتماعاً اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء الموافق 14 كانون الثاني/يناير 2026، إجتماعه الاسبوعي. لمناقشة جملة من الملفات المالية والاقتصادية والنفطية ذات الأولوية.

وبحسب جدول الأعمال، يتناول الاجتماع محورين رئيسيين؛ حيث يركّز المحور الأول على استعراض موجز السنة المالية 2025، ومناقشة الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، إلى جانب متابعة مجلس الوزراء المتعلقة بصرف رواتب شهري (11) و(12) من عام 2025، وضمان تمويل رواتب أشهر عام 2026، إضافة إلى المستحقات المالية الأخرى للإقليم ضمن الموازنة الاتحادية.

ويبحث المحور الثاني، تنفيذ الاتفاق الثلاثي الخاص بتصدير نفط كوردستان، وما تحقق من التزام من جانب الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، فضلاً عن مناقشة آفاق استمرار تنفيذ الاتفاق، واستعراض البيانات والمعلومات المتعلقة بكميات النفط المصدَّر، والإيرادات المتحققة من بيع نفط كوردستان التي جرى تحويلها إلى الخزينة الاتحادية.